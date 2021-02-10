Apple изменит правила 30% сбора в App Store для ряда приложений

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В последнее время на рынке наметилось давление со стороны игроков рынка и правительств стран с требованием пересмотреть правила игры, которые установлены в App Store и Google Play. Они считают, что Apple и Google поступают несправедливо, обдирая разработчиков, установив комиссию в 30% за покупку внутри приложений. Такие поборы считают грабительскими и против них начали активно выступать регуляторные органы ряда стран.

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Первые реальные успехи в борьбе с компаниями наметились. Так, на днях Apple заявила, что позволит разработчикам приложений «для чтения» (книги, журналы, музыка, аудио и видео) обходить 30% комиссию. Разработчики смогут размещать в приложении ссылку на свой веб-сайт, чтобы пользователи могли перейти по ней, войти в свой аккаунт и там совершать платежи в обход системы оплаты через App Store.

Само изменение в политику магазина приложений вступит в силу с начала следующего года, и оно стало реакцией на расследование, которое провела Комиссия по справедливой торговле в Японии. Японские чиновники подтвердили достигнутое с Apple соглашение, заявив, что этот шаг «устранит предполагаемые нарушения антимонопольного законодательства». И «добровольных мер» достаточно, чтобы они закрыли расследование против концерна из Купертино.

Стоит обратить внимание, то уступки со стороны Apple сделаны только в части «приложений для чтения» и, скорее всего, она постарается четко регламентировать то, как должны выглядеть подобные ссылки и область их размещения. Что касается игр, которые и приносят солидную долю доходов Apple от уплаты комиссии, новое правило их не затронет.

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Тем не менее, ряд экспертов считают, что постепенно монополия App Store разрушается. Это только первые уступки, на которые вынуждена пойти Apple. Давление будет только усиливаться и в конце концов Apple вынудят пересмотреть правила App Store, изменения давно назрели.

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Источник: bangkokpost