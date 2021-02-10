Тим Кук на пенсии: когда может произойти смена главы Apple

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Сначала нужно представить какой-то важный продукт, а потом уже можно и на пенсию

После смерти Стива Джобса пошли слухи и мрачные прогнозы, что без него бизнес Apple пойдет на дно. Тим Кук сумел доказать, что и без Джобса компания сможет двигаться дальше и Apple по-прежнему на коне. Прошло десять лет с того момента, как Кук занял кресло СЕО Apple, и именно при нем компания существенно разбогатела. И это при условии, что за это время концерн из Купертино не показал ни одного по-настоящему прорывного и революционного продукта.

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Но все «хорошее» рано или поздно заканчивается. Сам Тим Кук не собирается пожизненно занимать пост главы Apple, выйти на пенсию он планирует. Тиму Куку сейчас 61 год, и у него есть 1 миллион акций Apple, срок погашения которых истекает в 2025 году, что является частью сделки, направленной на то, чтобы он оставался на посту до этого времени. Однако, по словам Марка Гурмана из Bloomberg, в Apple ходят слухи, что Кук может уйти в отставку еще до наступления этого срока.

Ходят слухи, что Тим Кук готов покинуть кресло СЕО Apple, но перед этим он хочет громко «хлопнуть дверью» или войти в историю. Он хочет представить какую-то значимую линейку продуктов и только после этого с чувством выполненного долга покинуть компанию. Что же такое грандиозное готовит Apple к анонсу? На ум приходят два продукта — Apple Car и очки дополненной реальности.

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Фишка в том, что аналитики говорят о том, что ранее 2025 года ни один из двух названых продуктов не будет готов. Поэтому, есть все основания полагать, что еще минимум четыре года Тим Кук будет оставаться на своем посту. Наиболее вероятное время, когда он отправится на покой — в период с 2025 по 2028г.

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Источник: wccftech