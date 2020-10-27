Apple можно поздравить с 1 млрд активных iPhone

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iPhone пользуется 1 млрд пользователей по всему миру

Сама Apple не оглашает статистику того, сколько владельцев iPhone насчитывается на данный момент. Остается полагаться на аналитиков, которые взялись за подсчет армии активных пользователей айфонов. Аналитик Нил Сайбарт, который имеет хороший послужной список сведений об Apple, взялся за подсчет и пришел к выводу, что еще в прошлом месяце компания достигла рубежа в 1 млрд активных iPhone.

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Более того, он уверен, что это не предел и компания еще не достигла пика продаж смартфонов. Когда в 2018 году Apple приняла решение перестать публиковать статистику продаж iPhone, многие предположили, что таким образом она хочет скрыть тот факт, что продажи пошли на спад. Нил Сайбарт не отрицает того, что, возможно, в то время Apple могла столкнуться с уменьшением спроса на свои устройства. Но отказ от публикации статистики он связывает с тем, что концерн из Купертино просто не хотел, чтобы пользователи, эксперты и фондовый рынок неправильно истолковывали «влияние длительного цикла обновления».

Он уверен, что штучные продажи не дают полной и правильной картины о бизнесе iPhone. На них нельзя ориентироваться, чтобы делать выводы о лояльности и удовлетворенности клиентов, которые делают свой выбор в пользу того или иного продукта.

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Источник: 9to5mac