Apple на коне: компания подняла продажи в Китае на 225%

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Что ж, кому-то коронакризис, а кому-то – благодатная почва для роста. Конечно, экономистам придется еще объяснить это чудо, но, так или иначе, «Яблочная компания» смогла не только преодолеть тяжелые времена достойно, так еще и нарастила свои показатели. Благодаря бурному росту продаж в апреле-июне Apple показала рост на 225% по сравнению с предыдущим кварталом.

Эти данные были получены из шанхайского исследовательского центра CINNO. Отчет бюро показал, что за последние пару месяцев компания продала, в общей сложности, 13 миллионов единиц iPhone. В результате этого ежегодный рост составил 62%.

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Увеличение продаж в столь тяжелый период для рынка стало вдвойне внезапным для Apple после слабых продаж iPhone в феврале. На тот момент Apple отчиталась о продаже только 500,000 единиц смартфонов в Китае. Но хорошие продажи iPhone 11 помогли компании из Купертино набрать новые обороты. Особенно поправить положение дел Apple помогла «бюджетная» новинка iPhone SE 2020. Ко всему прочему, на обе модели регулярно предлагались выгодные скидки, которые повысили их привлекательность для покупателей.

Бюро Counterpoint Research также опубликовало собственный отчёт, в котором обнаружилось, что за период с апреля по июнь Apple продала только 7,4 миллиона iPhone. И все же это на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Несмотря на успехи, Apple все равно не занимает первое место на рынке Китая. На этой позиции до сих пор остается Huawei с показателем в 36,6 млн проданных единиц во втором квартале, за ней следовали другие ключевые китайские игроки Oppo, vivo и Xiaomi.

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Источник: Gizchina