Apple верит в успех серии iPhone 13

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Похоже, Apple уверена, что ее «чертова дюжина» будет популярна. В пользу этого говорит тот факт, что компания заказала всем поставщикам больше комплектующих, чем для линейки iPhone 12. Исходя из объема заказанных компонентов, Apple планирует выпустить более 90 млн всех моделей серии iPhone 13 до конца нынешнего года.

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Что ж, это говорит о том, что компания планирует установить очередной рекорд и верит в то, что найдется немало тех, кто приобретет iPhone 13. По всей видимости, ставка делается на то, что кризис на рынке завершается, пандемия отступает, а вместе с ней идет рост спроса. Расчет и на то, что люди вернутся к полноценной работе и станут больше зарабатывать.

Известно, что серия iPhone 13 будет насчитывать четыре модели, где вновь выпустят mini-версию. Новинки должны получить обновленные дисплеи, новую систему на чипе и изменят камеры. В частности, «прошки» могут получить LTPO-дисплеи с частотой обновления 120 Гц, шестиядерный процессор A15 Bionic и улучшенные широкоугольные датчики.

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Одна из «новаций» — уменьшение моноброви. Ждать экранного сканера отпечатков пальцев не стоит. У Apple есть соответствующая разработка, но внедрить ее планируют не ранее 2022 года.

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Источник: bloomberg