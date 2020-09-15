И Google туда же: в приложении YouTube появится еще один клон TikTok

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YouTube официально запускает своего конкурента TikTok.

Параллельно с непрекращающейся историей о продаже TikTok, американские компании пытаются придумать альтернативу крупной соцсети из Китая. Сначала это был Reels от Instagram, теперь настало время YouTube.

Сегодня Google официально объявил о добавлении в приложение YouTube функции под названием «Shorts». В приложении уже можно делать короткие видео, но Shorts предложит дополнительные инструменты для создания видео, похожие на те, что есть в TikTok. На данный момент функция доступна только в бета-версии и только на территории Индии.

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Пользователи смогут снимать видео длиной до 15 секунд. Можно проводить легкий монтаж ролика: есть возможность соединить несколько клипов вместе. Также YouTube предложит свою обширную библиотеку лицензионной музыки, чтобы была возможность использовать «саундтрек». Пользователям будет доступен обратный отсчет, чтобы вместить свое сообщение.

Для того, чтобы привлечь пользователей к использованию новой функции, YouTube вместит крупную кнопку в самом центре навигационной панели приложении.

Пока неизвестно, насколько эта функция будет востребована, но у YouTube гораздо больше шансов завоевать новую аудиторию – все же именно этот сервис стал первым крупным медиа-пространством для любительских роликов.

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YouTube отмечает, что несмотря на то, что функция Shorts находится в ранней бета-версии, компания приняла выпустить дополнение именно сейчас, чтобы получить обратную связь от пользователей. На данный момент функция не дает той функциональности, которую можно заметить в TikTok, но это только начало.

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Источник: XDA



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