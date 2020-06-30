Apple думает о вашем здоровье. В Apple Watch появится очередная полезная фишка

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Корпорация Apple всегда подчёркивает, что их фирменные часы Apple Watch спасают жизни. И ведь действительно благодаря продвинутому мониторингу сердечного ритма, встроенному ЭКГ сенсору и системе выявления падения гаджету часто удаётся вовремя совершить решающий звонок. Появились слухи, что в новом поколении компания пойдёт на решительный шаг, который поможет ещё большему количеству людей.

Apple Watch Series 6

Компания может добавить пульсоксиметр —﻿﻿﻿﻿ датчик, который измеряет уровень насыщения кислорода в крови. Его возможности достаточно широки, но главной в текущих реалиях станет возможность выявлять случаи «﻿тихой гипоксии»﻿﻿, которая часто является признаком связанной с COVID-19 тяжёлой пневмонии. Так Apple сможет завоевать ещё больше доверия у заботящихся о здоровье людей.



В Apple Watch уже вводят функции, помогающие бороться с вирусами. В WatchOS 7, к примеру, добавили возможность слежения за мытьём рук. Если вы продержались недостаточно часы напомнят вам об этом с помощью вибрации.

Бренд активно разрабатывает новые полезные для здоровья фишки. Ходят слухи, что Apple тестирует набор датчиков, которой помог бы больным диабетом.﻿

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Источник: PhoneArena