Apple понесла наказание за слив приватных фото

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Apple дорого обошлись «шалости» сотрудников ремонтной мастерской

Конфиденциальность — это то, что Apple не рушимо хранит. По крайней мере, сама компания декларирует неустанную заботу о сохранности приватности. Но крупнейшая компания не застрахована от нерадивых и чрезмерно любопытных сотрудников. Выходки работников, иногда, дорого ей обходятся.

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Apple выплатила многомиллионную компенсацию женщине из Орегона после того, как специалисты по ремонту iPhone загрузили в Интернет откровенные изображения и видео со смартфона, который она отнесла в ремонт. Сама история началась еще в 2016 году, но точка в ней поставлена только сейчас. Из-за поломки молодая женщина вынуждена была отнести в сервисный центр свой iPhone. Но перед этим она не стала удалять личные фото и видео, по забывчивости или наивно полагая, что ее личный архив никого не заинтересует.

Через несколько дней она пожалела об этом. Свои фото и видео откровенного характера она обнаружила в сети, а попали они туда благодаря любопытным сотрудникам сервисной мастерской. Причем ушлые ребята выложили изображения на странице девушки в социальной сети Facebook, словно это сама она захотела сомнительной славы.

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Испытав «сильное эмоциональное потрясение», девушка отправила иск в суд с требованием выплатить ей компенсацию за разглашение конфиденциальной информации. Проведя расследование, Apple признала факт вторжения в личную жизнь и разглашение приватной информации. Чтобы урегулировать спор, концерн из Купертино выплатил многомиллионную компенсацию девушке, точная сумма которой не разглашается. Сейчас молодая дама, наверное, уже не сожалеет о прошедшем и испытывает эмоциональное потрясение уже от свалившегося богатства.

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Источник: theguardian