iOS 15: как образец долгой поддержки смартфонов

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Apple можно уважать за долгую поддержку своих устройств

Вчера прошла презентация в рамках первого дня WWDC 2021, на которой Apple показала ряд своих программных новинок. В целом ивент получился скучным, и компания много внимания уделяла проходным функциям iOS 15, которые интересны, прежде всего, жителям США. Это обновленный FaceTime, групповые звонки, портретный режим, возможность делиться контентом, улучшенные App Maps и другие. Apple в очередной раз показала, что для нее существует рынок США и все остальные, где первый в явном приоритете.

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Чего-то действительно революционного и невиданного ранее, Apple не продемонстрировала. Никаких откровений не случилось, но фанатам компании явно понравится. Но есть один момент, за который компанию точно стоит похвалить — это длительная поддержка устройств.

В список смартфонов, которым доступно обновление до iOS 15 попали модели, начиная с 2015 года. Новую версию операционной системы получат iPhone 6s и iPhone 6s Plus, которые дебютировали почти шесть лет назад, и компания продолжает поддерживать их актуальность в плане программного обеспечения.

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Владельцам Android-устройств остается с завистью поглядывать в сторону iPhone, которые Apple обновляет никак не меньше четырех лет. Представители лагеря зеленого робота не могут рассчитывать на сопоставимый срок программной поддержки. Сейчас единицы Android-устройств получают крупные обновления в течение 3-х лет.

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