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Apple попросила TikTok-знаменитостей прорекламировать новый iPhone 12 mini

26.11.2020 279 0

Apple всегда знала, как предлагать свою продукцию, и теперь компания использует TikTok для продвижения нового iPhone 12 mini.

 

TikTok Apple

 

После презентации новых iPhone 12 в этом году многие говорили, в основном, про самый маленький из новых смартфонов от Apple – iPhone 12 mini. Всех заинтересовал необычный форм-фактор для 2020 года, а также присутствовал эффект ностальгии.

 

Но уже теперь мы знаем, что изначальный интерес публики не трансформировался в хорошие продажи – многие не уверены, что готовы на постоянной основе терпеть маленький экран и ужасную автономность. Похоже, именно поэтому компания обращается ко всем источникам промоушена.

 

Сегодня мы узнали, что производитель обратился к популярным пользователям молодежной соцсети TikTok. Согласно изданию 9to5Mac, эти пользователи были наняты Apple для создания рекламных роликов, которые фокусируются именно на новом «малыше» от американского техногиганта.

 

Apple TikTok

 

Еще в апреле этого года Apple завели официальный аккаунт в TikTok. Он особо не использовался популярностью – долгое время на нем было всего два привычных рекламных ролика. Спустя 7 месяцев на этот аккаунт подписаны почти 377 000 пользователей, а просмотры варьируются от 371 100 до 1,3 миллиона. При этом сейчас роликов всего 4.  

 

Сюжет самого популярного ролика показывает работника отдела доставки Apple, который обладает «волшебным прикосновением»: при нажатии пальцем на предмет он сжимает его. Сделав многие вещи меньше, парень прикасается к iPhone 12 Pro и тот превращается в iPhone 12 mini.

 

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Скорее всего, ролики с похожим содержанием продолжат появляться в Tik Tok-аккаунте, и мы сможем увидеть, получится ли у Apple использовать соцсеть себе во благо.

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Apple в TikTok iPhone 12 mini

 

Источник: 9to5Mac


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Apple TikTok iPhone 12 mini
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 26.11.2020

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Apple попросила TikTok-знаменитостей прорекламировать новый iPhone 12 mini