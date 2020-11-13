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Теперь эпопея точно завершена: правительство США не будет блокировать TikTok

13.11.2020 369 0

Федеральный суд США постановил снять любые запреты с TikTok, и соцсеть останется независимой.

 

TikTok запрет

 

Пару дней назад мы рассказали вам, что TikTok заметили, что правительство США тихо забыло про свои усилия по закрытию доступа к соцсети из Китая пользователям США. Напомним, что комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS) первоначально назначил 12 ноября крайним сроком для полного запрета TikTok в США.

 

Однако в день истечения крайнего срока Министерство торговли США официально подтвердило, что они больше не будут добиваться «бана» TikTok. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

 

Данное решение стало логическим продолжение постановления федерального суда США. Суд постановил, что интересы национальной безопасности TikTok являются чисто гипотетическими, и что Министерство торговли США превышает свои полномочия в попытке заблокировать транзакции в китайской платформе.

 

TikTok отмена запрета

 

Федеральный судья также прокомментировал, что контент, выкладываемый на TikTok, является ничем иным как «произведением искусства», которое должно быть защищено в соответствии с Международным законом о чрезвычайных экономических полномочиях.

 

В новом заявлении от 12 ноября Министерство торговли США заявило, что оно будет соблюдать решение федерального суда и что сделки также TikTok будут отменены и не вступят в силу.

 

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Имея на данный момент около 700 миллионов активных пользователей в месяц, TikTok является одной из самых популярных соцсетей на сегодняшний день. После нескольких месяцев активного давления на TikTok, правительство США, похоже, отказалось от попыток закрыть платформу.

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TikTok США

 

Источник: BBC


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TikTok ByteDance
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 13.11.2020

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Теперь эпопея точно завершена: правительство США не будет блокировать TikTok