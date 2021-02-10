У Apple есть крутая идея, зачем могут пригодиться смарт-очки

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Apple Glass станут инструментом конфиденциальности

Традиционно в Apple не раскрывают планов относительно будущих продуктов, развитием которых она занята. Зато различные патенты, которые регулярно всплывают в сети, позволяют оценить, какие устройства в будущем может показать компания. Еще с 2017 года в сети появляются слухи, что купертиновцы работают над смарт-очками, а один из недавних патентов раскрывает одну из возможных фич новинки.

В Бюро патентов и товарных знаков США (USPTO) была найдена патентная документация, которая описывает функцию, заточенную на конфиденциальность. Стоит ее активировать и только владелец iPhone сможет видеть контент или происходящее на экране смартфона. Но для этого ему придется надеть смарт-очки. Такая функция явно придется по душе тем, кто тщательно оберегает свою приватность и не хочет, чтобы кто-то поблизости увидел то, что отображается на экране смартфона.

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Стоит помнить, что это лишь патент или задумка, которая может так и не воплотиться в жизнь. Перед Apple и другими компания стоит более важная задача наделить смарт-очки такой функциональностью, чтобы пользователи захотели их приобрести. На сегодняшний день многие не понимают, зачем могут понадобиться «умные» очки.

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Источник: patentlyapple