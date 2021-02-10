Apple представит свои iPhone 15 и iPhone 15 Pro уже скоро: ожидается кардинальное изменение цветов

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Кардинальное изменение цветов iPhone почти реально

Apple представит свою новую линейку iPhone 15 в ряде новых цветов на специальном мероприятии, которое, вероятно, состоится 12 сентября.

За последние несколько лет линейки "iPhone" были запущены только с пятью вариантами цветов, а шестой - весной, чтобы увеличить продажи в середине цикла выпуска устройства.

Ожидается, что Apple продолжит эту тенденцию для 6,1-дюймового iPhone 15 и 6,7-дюймового iPhone 15 Plus. Это стало известно благодаря информации , что Apple также подберет цвет зарядного кабеля, поставляемого в коробке с каждым устройством.

Раньше все модели ‌iPhone‌ поставлялись с белым кабелем Lightning с белой резиновой оболочкой, независимо от цвета самого устройства. Однако в этом году все модели iPhone 15 переходят на стандарт порта USB-C, и Apple, похоже, решила включить кабели соответствующего цвета в каждое устройство, возможно, чтобы отпраздновать переход. По фотографиям кабель похож на тот, которым комплектуются современные MacBook,

Таким образом, утечка фотографий кабелей свидетельствует о том, что Apple будет предлагать iPhone 15 и iPhone 15 Plus в таких цветах (имейте в виду, что Apple может принять для них различные официальные названия): Midnight/Black, Starlight/White, Yellow, Blue, Orange/Coral Pink.

Хотя в линейке, по слухам, отсутствует красный цвет, вполне возможно, что Apple обновит iPhone 15 и iPhone 15 Plus моделью PRODUCT(RED) весной 2024 года, как это было весной 2017 и весной 2018. В марте 2023 года Apple также представила новый вариант желтого цвета для iPhone 14 и iPhone 14 Plus, так что в начале следующего года мы снова сможем увидеть новый цвет для эквивалентных моделей iPhone 15.

Apple обычно выбирает четыре более холодных цвета для своих моделей iPhone Pro. Ожидается, что 6,1-дюймовые модели iPhone 15 Pro и 6,7-дюймовые iPhone 15 Pro Max от Apple впервые будут иметь более легкую титановую раму вместо рамы из нержавеющей стали, и чтобы лучше продемонстрировать изменение материала, Apple представляет серию в новых цветах.

Ожидается, что вместо Deep Purple Apple представит новый Dark Blue оттенок для iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, не очень далекий от синего iPhone 12 Pro, но с большим количеством серого для более глубокого оттенка.

Между тем, по слухам, другие цвета будут включать более светлый Dark Blue, Silver-Gray, Space Black, Titanium. Из-за перехода от нержавеющей стали к титану Apple вряд ли предложит золотой вариант в этом году, несмотря на популярность этого цвета на некоторых азиатских рынках.

Пока источники не совсем уверены в своих предположениях, нам остается только гадать, какими будут новые смартфоны Apple.

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Источник: macrumors



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