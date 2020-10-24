Redmi Note 10 получил новый сертификат, намекающий на скорый выход устройства
Очередной хит продаж будущего, Redmi Note 10, продолжает шествие по сертификационным бюро.
Уже совсем скоро должно быть представлено следующее поколение, возможно, самой хитовой линейки смартфонов от Xiaomi – Redmi Note, а именно Redmi Note 10. Примерно месяц назад в базе данных MIIT Китая был замечен новый смартфон Xiaomi с номером модели M2010J19SC, обеспечивающий поддержку 4G-сетей, который в итоге был идентифицирован в качестве младшей версии в линейке Redmi Note 10.
А сегодня предполагаемый Redmi Note 10 4G получил новый сертификат от китайского регулирующего органа 3C.
Сертификат M2010J19SC в бюро 3C показал, что смартфон может продаваться с зарядным устройством, имеющим номер модели «MDY-11-EM», которое поддерживает быструю зарядку до 22,5 Вт.
Грядущая серия Redmi Note также включает в себя два других смартфона с номерами моделей M2007J17C и M2007J22C. Сертификаты в 3C для обоих смартфонов показали, что эти два устройства могут поставляться с зарядными устройствами мощностью 33 Вт и 22.5 Вт соответственно.
Ожидается, что все смартфоны новой линейки скоро появятся на сайте TENAA, и мы узнаем все технические характеристики и их внешний вид. Скорее всего, нас ждут небольшие изменения в дизайне по сравнению с предыдущим поколением.
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Источник: MyFixGuide
https://andro-news.com/news/miui-12-nachala-priletat-na-globalnye-ekzemplyary-redmi-note-7.html MIUI 12 начала прилетать на глобальные экземпляры Redmi Note 7(в Адм. панель)
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