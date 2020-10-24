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Redmi Note 10 получил новый сертификат, намекающий на скорый выход устройства

24.10.2020 494 0

Очередной хит продаж будущего, Redmi Note 10, продолжает шествие по сертификационным бюро.

 

Redmi Note 10

 

Уже совсем скоро должно быть представлено следующее поколение, возможно, самой хитовой линейки смартфонов от Xiaomi – Redmi Note, а именно Redmi Note 10. Примерно месяц назад в базе данных MIIT Китая был замечен новый смартфон Xiaomi с номером модели M2010J19SC, обеспечивающий поддержку 4G-сетей, который в итоге был идентифицирован в качестве младшей версии в линейке Redmi Note 10.

 

А сегодня предполагаемый Redmi Note 10 4G получил новый сертификат от китайского регулирующего органа 3C.

 

Сертификат M2010J19SC в бюро 3C показал, что смартфон может продаваться с зарядным устройством, имеющим номер модели «MDY-11-EM», которое поддерживает быструю зарядку до 22,5 Вт.

 

Возможный Redmi Note 10

 

Грядущая серия Redmi Note также включает в себя два других смартфона с номерами моделей M2007J17C и M2007J22C. Сертификаты в 3C для обоих смартфонов показали, что эти два устройства могут поставляться с зарядными устройствами мощностью 33 Вт и 22.5 Вт соответственно.

 

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Ожидается, что все смартфоны новой линейки скоро появятся на сайте TENAA, и мы узнаем все технические характеристики и их внешний вид. Скорее всего, нас ждут небольшие изменения в дизайне по сравнению с предыдущим поколением.

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Redmi Note 10

 

Источник: MyFixGuide


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Xiaomi Redmi Redmi Note 10
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 24.10.2020

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Redmi Note 10 получил новый сертификат, намекающий на скорый выход устройства