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Третье поколение AirPods будет иметь такой же дизайн, как у AirPods Pro

27.10.2020 649 0

Apple решили объединить внешний вид обычной версии AirPods с «про»-версией беспроводных наушников.

 

AirPods Pro

 

Как бы кто не относился к AirPods, но именно Apple, по сути, стала пионером и главным двигателем в развитии TWS-наушников, которые удобно использовать на «повседнев». И несмотря на то, что другие производители уже предлагают более дешевые варианты, либо более качественные, Apple по-прежнему сохраняет свою популярность и делает все, чтобы оставаться на троне.

 

Согласно новым данным Bloomberg, компания готовится запустить больше аудио-продуктов в первой половине 2021 года. Среди новинок будет и продолжение линейки AirPods - AirPods 3.

 

Согласно источникам, близким к Apple, компания уже активно работает над созданием следующих AirPods. Более того, компания будет работать над AirPods Pro 2-го поколения и ещё одной версии колонки HomePod.

 

AirPods

 

По слухам, AirPods 3 будет иметь похожий на AirPods Pro дизайн. Apple укоротит «отросток» и сделает наушники внутриканальными. По очевидному мнению Apple, текущий дизайн AirPods устарел – наушники попросту не могут нормально защитить вас от шума.

 

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Кроме нового дизайна, новые наушники также обеспечат лучшее время работы от одного заряда – ожидается срок работы от 3 до 5 часов для каждого наушника. С зарядным корпусом наушники будут работать от 18 до 24 часов.

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AirPods 3

 

Источник: TechRadar


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Apple Apple AirPods Apple AirPods Pro
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 27.10.2020

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Третье поколение AirPods будет иметь такой же дизайн, как у AirPods Pro