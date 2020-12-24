Apple уже начала оформлять заказ у TSMС на 3-нанометровые чипы

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Apple действительно собралась в скором времени производить чипы по 3-нанометровой технологии.

Нравится вам это или нет, но Apple всегда были и, похоже, остаются одним из лидеров в сфере разработки мобильных чипов для своей же продукции. Последние чипсеты для iPhone 12, Apple A14 Bionic, являются, по заверению многих аналитиков, лучшими мобильными процессорами на рынке. И компания не планирует на этом останавливаться.

Выпустив свои первые чипы, основанные на 5нм техпроцессе, Apple уже смотрят в будущее, строя большие планы на 3нм и 4нм чипы. Как сообщается, Apple уже обеспечила большую часть заказов на производство 3-нанометровых чипов в 2022 году.

Источники, близкие к компании, говорят, что упомянутые чипы, скорее всего, будут являться базой для будущих iPad и MacBook. Это означает, что нынешние 5-нанометровые чипы будут мелькать в продукции Apple еще в течение одного года.

Партнёр Apple, компания TSMC, уже почти прошла через процесс сертификации, так что, скорее всего, пробное производство начнется уже в следующем году, в то время как массовое производство, скорее всего, стартует в 2022 году.

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Учитывая активные слухи о новых чипах для MacBook и iPad, можно с уверенностью предположить, что iPhone в 2022 году, скорее всего, будут использовать тот же новый 3-нанометровый чип.

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Источник: Apple Insider



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