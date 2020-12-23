Илон Маск планировал продать Tesla Apple, но Тим Кук отказался даже назначать встречу

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Владелец Tesla, Илон Маск, думал продать свою компанию техногиганту Apple, однако Тим Кук не захотел даже встретиться с Маском.

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск заявил в своем Twitter-аккаунте, что однажды предложил Apple приобрести большую часть его компании Tesla, но получил отказ со стороны генерального директора Apple – Тима Кука.

Пост в Twitter был выложен вчера. В нем Маск рассказал, что «в самые мрачные дни» производства Tesla Model 3 он лично связался с Куком, чтобы обсудить возможность приобретения Apple Tesla за десятую часть ее текущей стоимости. По словам Маска, Кук отказался от встречи.

Очевидно, пост был выложен в качестве реакции на новости о том, что Apple активно разрабатывают свой собственный аккумулятор для похожего на Tesla электромобиля под возможным названием Apple Car.

Компания Apple разрабатывает собственный автомобиль как минимум с 2014 года. Несмотря на то, что компания не смогла представить даже прототип, по слухам, разработка Apple Car не стоит на месте. Поговаривают, что в 2024 году Apple выпустит на рынок свой собственный пассажирский автомобиль с революционной технологией аккумуляторных батарей.

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Ранее Маск говорил о «производственном аде», пережитом во время разработки Model 3 в период с 2017 по 2019 год. Исходя из ее текущей стоимости, оценочная цена продажи Tesla может составить около $60 миллиардов.

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Источник: CNBC



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