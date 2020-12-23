Где купить дешевле?
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Илон Маск планировал продать Tesla Apple, но Тим Кук отказался даже назначать встречу

Илон Маск планировал продать Tesla Apple, но Тим Кук отказался даже назначать встречу

23.12.2020 529 0

Владелец Tesla, Илон Маск, думал продать свою компанию техногиганту Apple, однако Тим Кук не захотел даже встретиться с Маском.

Tesla Model X

 

 

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск заявил в своем Twitter-аккаунте, что однажды предложил Apple приобрести большую часть его компании Tesla, но получил отказ со стороны генерального директора Apple – Тима Кука.

 

Пост в Twitter был выложен вчера. В нем Маск рассказал, что «в самые мрачные дни» производства Tesla Model 3 он лично связался с Куком, чтобы обсудить возможность приобретения Apple Tesla за десятую часть ее текущей стоимости. По словам Маска, Кук отказался от встречи.

 

Очевидно, пост был выложен в качестве реакции на новости о том, что Apple активно разрабатывают свой собственный аккумулятор для похожего на Tesla электромобиля под возможным названием Apple Car.

 

Apple Car

 

Компания Apple разрабатывает собственный автомобиль как минимум с 2014 года. Несмотря на то, что компания не смогла представить даже прототип, по слухам, разработка Apple Car не стоит на месте. Поговаривают, что в 2024 году Apple выпустит на рынок свой собственный пассажирский автомобиль с революционной технологией аккумуляторных батарей.

 

Читать также: Илон Маск: долой патенты. Технологии Tesla доступны всем﻿

 

Ранее Маск говорил о «производственном аде», пережитом во время разработки Model 3 в период с 2017 по 2019 год. Исходя из ее текущей стоимости, оценочная цена продажи Tesla может составить около $60 миллиардов.

﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿

 

Тим Кук Илон Маск

 

Источник: CNBC


https://andro-news.com/news/novyy-sertifikat-pokazal-chto-oppo-reno5-skoro-poyavitsya-na-glo.html Новый сертификат показал, что Oppo Reno5 скоро появится на глобальном рынке(в Адм. панель)

 

Илон Маск Tesla Apple Тим Кук
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 23.12.2020

Комментарии

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Илон Маск планировал продать Tesla Apple, но Тим Кук отказался даже назначать встречу