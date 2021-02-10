Apple Watch Series 7: какими будут и первые проблемы еще до анонса

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Apple Watch Series 7 станут больше, и компания может отложить их выпуск из-за проблем в производстве

До осенней презентации Apple остается меньше двух недель. Помимо серии iPhone 13 компания должна представить смарт-часы Apple Watch Series 7. В этот раз умные часы преобразятся внешне и внутренне, компания делает все, чтобы ее носимый гаджет продолжал оставаться лидером на рынке.

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Известный журналист издания Bloomberg Марк Гурман заявил о том, что Apple Watch Series 7 чуть подрастут по сравнению с предшественниками и вместо версий 40 мм и 44 мм выпустят гаджеты в корпусах шириной 41 мм и 45 мм. Подрастет и диагональ дисплея — 1,78 дюйма и 1,9 дюйма соответственно. Разрешение же дисплеев составит 484х369 пикселей.

Apple Watch Series 7 получат и прочие новые функции, в частности, предложат более шустрые процессоры, новую технологию ламинации, добавят новые скины и грани самого корпуса станут плоскими, чтобы отвечать единому дизайн-коду.

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Ходят слухи, что с выпуском Apple Watch Series 7 не все гладко и компания вынуждена была приостановить их производство. Поговаривают, что сложности в конструкции не позволили сборщикам вовремя приступить к их массовому производству. Но это не должно повлиять на сроки анонса смарт-часов. Представить их должны в назначенное время, а вот срок старта продаж могут отодвинуть.

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Источник: bloomberg, bloomberg