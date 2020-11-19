Apple заплатит внушительную сумму по иску о замедлении смартфонов

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Это не единственная проблема американской компании. Неисправности начали наблюдаться с дисплеями новых телефонов

Примерно три года назад Apple обвинили в преднамеренном замедлении смартфонов программным путём. Владельцы iPhone отметили, что после обновления ОС производительность устройств ухудшилась. Американская компания заявила, что в столь необычный способ она продлевает срок службы аккумуляторов. Но к концу 2017 года она всё-таки признала вину и принесла извинения. В начале нынешнего года компании пришлось согласить на выплаты в размере до 500 млн долларов, но история на этом не закончилась.

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Engadget со ссылкой на Washington Post сообщает, что Apple может расстаться ещё со 113 млн долларов. На этот раз компания планирует достичь мирового соглашения в деле с властями округа Колумбии и 34 штатов, чтобы не доводить дело до суда. Причина всё та же – замедление смартфонов.

Кроме штрафа, Apple должна будет разъяснить потребителям, как именно она отслеживать состояние аккумуляторной батареи и управляет питанием. При этом отмечается. Что разъяснения должны быть не только опубликованы в Сети, но и отображаться в самих смартфонах.

На этом проблемы у Apple не заканчиваются. Как стало известно, у разных версий iPhone 12 не всё в порядке с экранами. Об этом сообщили владельцы новинки, а затем сама компания признала проблему.

Сообщения пользователей подкреплены фотографиями. Как можно видеть, на низком уровне яркости на дисплее появляется зеленоватая либо серая заливка, хотя матрица на органических светодиодах должна оставаться чёрной. При повышении яркости проблема пропадает.

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На данный момент компания пытается найти выход из ситуации и определить причину изменения цвета экрана. Представители Apple уже обратились в сервисные центры с просьбой не принимать в ремонт смартфоны с данной неисправностью. Предполагается, что исправить проблему можно программным путём, что и постарается сделать компания со следующим обновлением iOS.

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Источник: Engadget, MacRumors