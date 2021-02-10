Подробные характеристики флагмана Asus Zenfone 8

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Осталось узнать цену, спецификации Asus Zenfone 8 уже известны

На следующей неделе состоится премьера Asus Zenfone 8 и незадолго до нее известный сетевой информатор Мукул Шарма выложил в сеть подробные технические характеристики смартфона. Среди названых им спецификаций есть детали, которые до сегодняшнего дня были неизвестны. Например, то, что защищать экран будет стекло Gorilla Glass Vicrtus, предложат стереодинамики и в качестве главного в основной камере выступит датчик Sony IMX686, а также обе камеры пишут замедленное видео 4K@120fps.

Информатор подтвердил, что Asus Zenfone 8 получит AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и диагональю 5,9 дюймов. Матрица будет Samsung E4, и ее разрешение составит FullHD+. Построен смартфон на базе платформы Snapdragon 888, предлагает до 16 Гб оперативной памяти, 256 Гб постоянной UFS 3.1, парочку стереодинамиков и запись звука OZO Audio.

Емкость аккумулятора Asus Zenfone 8 составит 4000 мАч и предложат быструю зарядку на 30 Вт. Имеется дисплейный сканер отпечатков пальцев, фронталка на 12 Мп и на тыльной стороне два датчика изображения 64 Мп + 12 Мп, а еще имеется макродатчик. Габариты же корпуса составили 148х68,5х8,9 мм при весе 169 грамм. Поставляться Zenfone 8 будет с ОС Android 11 с оболочкой ZenUI 8 и беспроводными адаптерами Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

Что из этого соответствует действительности, узнаем уже скоро. Как еще и предстоит узнать, сколько же запросят за смартфон с таким набором качеств.

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Источник: twitter