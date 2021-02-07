Asus Zenfone mini станет еще одной попыткой вернуть популярность компактам

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Asus готовит компактный и мощный Zenfone mini

Вчера пришло сообщение, что Apple снимет с производства iPhone 12 mini из-за низкой востребованности смартфона. Его неудача породила разговоры о том, что любая из таких моделей обречена на провал, ждать взлета популярности компактов не стоит. Но несмотря на этот скепсис Sony, а вместе с ней и Asus все же готовятся представить свои модели с небольшой диагональю дисплея.

Пришло сообщение о выходе в нынешнем году Asus Zenfone mini, который предложит дисплей разрешением FullHD+ диагональю менее 6 дюймов, но не меньше 5,5 дюйма. Ему приписывают производительный чип от Qualcomm, но модель не называется.

Asus Zenfone 7

Программа максимум — Snapdragon 888, но с учетом того что у этого процессора горячий нрав и нужна эффективная система охлаждения, вписать которую в компактный корпус сложно, вряд ли он станет «сердцем» новинки. Скорее всего, будет выбран процессор чуть скромнее и им вполне может оказаться Snapdragon 870 или 865. Обещают поддержку быстрой зарядки мощностью не менее 30 Вт, а вот емкость батарейки не озвучивается, но с оглядкой на скромные габариты аппарата ждать емкий источник питания не стоит. Все будет более чем скромно.

Когда Asus планирует представить Zenfone mini, не сообщается. В ближайшей перспективе она нацелена на релиз ROG Phone 4 или 5, который должен состояться в марте нынешнего года.

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Источник: digitimes