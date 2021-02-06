Характеристики Sony Xperia Compact и закат iPhone 12 mini

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Sony Xperia Compact получит чипсет Snapdragon 775G, а iPhone 12 mini сойдет с дистанции досрочно

Есть немало тех, кто считает, что производители сейчас плохо освоили нишу компактных смартфонов с небольшим размером дисплея. Правда, периодически та или иная компания ударяется в эксперименты с созданием устройств в небольшом корпусе, давая повод для радости для тех, кто ратует за небольшие мобильники. По этому пути достаточно долго шла Sony с серией Compact, которая выходила за рамки привычных тенденций в части роста диагонали дисплеев.

Правда. пару лет назад японцы благополучно отказались от идеи нести в массы компактны, сославшись на низкий спрос и все возрастающую популярность фаблетов. Но в очередной раз передумав Sony вновь может представить нового представителя семейства Xperia Compact.

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Последние слухи указывают на то, что смартфон будет построен на базе чипа Snapdragon 775G, анонс которого только ожидается. Компактность в устройстве будет выдавать 5,5-дюймовый дисплей разрешением FullHD+. При этом компания пойдет на поводу у рынка, предложив каплевидный вырез под 8 Мп фронтальную камеру. На тыльной стороне установят два датчика, где разрешение основного составит 13 Мп.

Габариты Sony Xperia Compact составят 140х68,9х8,9 мм и предложат порт USB Type-C, а значит, на поддержку быстрой зарядки стоит рассчитывать. Было б неплохо для полноты картины еще бы узнать емкость аккумулятора, но, увы, этот параметр инсайдерами не озвучен. Как и не названо время выхода новинки. На уровне предположений — ее могут показать в феврале на выставке MWC 2021.

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А тем временем пришло сообщение, что Apple признала эксперимент с выпуском компактного iPhone 12 mini неудачным и уже во втором квартале нынешнего года свернет выпуск этой модели. По крайней мере, такой информацией с широкой аудиторией поделились аналитики JPMorgan Chase. Если эти сведения подтвердятся, то iPhone 12 mini будет самой быстро «сгоревшей звездой на небосклоне» Apple. Еще ни одну свою модель Apple не снимала с производства так быстро. Причина — малый спрос на компакт.

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Источники: ithome, mydrivers