Auto Blocker – вредоносным программам нет! Samsung запустила новый инструмент безопасности вместе с One UI 6

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Защита на максимум!

Вместе с One UI 6 компания Samsung предлагает не только усовершенствования и новые функции, но и несколько новых приложений, еще больше повышающих безопасность вашего устройства Galaxy. Одним из таких приложений является Auto Blocker, новый инструмент безопасности, который поставляется вместе с One UI 6 и обещает защитить ваше устройство Galaxy "способом, который лучше всего соответствует вашему стилю жизни".

Недавно компания Samsung выпустила One UI 6, но вместе с этим внесла много интересных функций, еще больше повышающих безопасность вашего устройства Galaxy. Одним из таких приложений является Auto Blocker, который призван предотвратить установку приложений из несанкционированных источников, то есть где угодно, кроме Google Play Store и Galaxy Store. Такая функция пригодится особенно с ростом голосового фишинга, когда злоумышленники могут уговаривать пользователей установить вредоносное программное обеспечение.

Приложение защиты имеет несколько дополнительных элементов управления, в частности возможность включить проверку безопасности приложений, чтобы помочь выявить потенциальное вредоносное программное обеспечение и предотвратить вредоносные команды и установку программного обеспечения через USB-кабель. Кроме того, приложение может защитить пользователей в ситуации, когда кто-то имеет физический доступ к их устройству.

Если вы любите устанавливать приложения из непроверенных источников, эта функция не повлияет на вас, поскольку она отключена по умолчанию.

Согласно заявлению Samsung, Auto Blocker доступен только на устройствах Galaxy, совместимых с One UI 6.

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Источник: phonearena