Бесполезные технологии или за что мы переплачиваем в смартфонах

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Стоимость смартфонов неумолимо растет и наши бюджеты все чаще начинают испытывать на себе нешуточную нагрузку. И вот тут нам приходиться разрываться между желанием приобрести новое устройство с максимальными за свой прайс характеристиками, имиджевой составляющей обладать новеньким устройством и необходимостью поступить рационально, умерить свой пыл, сэкономить и взять вариант проще и дешевле, без наворотов.

Сегодня производители идут на бестолковые эксперименты и берутся за освоение тех технологий, которые бесполезны и малоприменимы на практике. Мы решили затронуть тему характеристик современных устройств, которые бесполезны, их значение чересчур переоценено, и мы попросту переплачиваем за них. Многие из этих черт дико бесят и есть четкое осознание, что маркетологи искусно расставляют сети только бы впарить нам новенький смартфон.

Лопатофоны





Реалии таковы, что производители предлагают устройства с большими дисплеями и такая «мода» уже воспринимается как данность. На рынке практически вымерли как вид компактные мобильные устройства. В итоге нас ставят перед выбором купить «большую лопату» или «очень большую лопату» И никого не волнует, что размер наших ладоней не поспевает за ростом диагоналей и комфорт пользования такими устройствами не входит в число благодетелей этих аппаратов. «Ешьте, что дают» и производители преподносят такой тренд, как заботу о нас, чтобы нам было комфортно просматривать контент.

Иногда компактный смартфон все же встречается на рынке, но здесь, как правило, придется довольствоваться ущербными характеристиками. А где флагманское железо в корпусе с диагональю дисплея до 5,5 дюйма? Исключение — iPhone 2020. Но и тут он словно создан инженерами, застрявшими в прошлом веке, когда одиночная камера была стандартом, сканер отпечатков пальцев должен был мозолить глаз, рамки у дисплеев были просто огромными и никого это не волновало, все воспринималось как должное.

Сегодня есть стойкое ощущение, что дюймов в экране нам дают с перевесом, а максимальное соотношение экрана и лицевой поверхности смартфона преподносится как высокие технологии, за которые еще и просят больше. Мобильники с большими дисплеями пусть будут, но производители должны дать нам право выбора и разнообразие на рынке.

Кто радикальнее изогнет кромки дисплея





Обратили внимание, что в числе достоинств того же Samsung Galaxy S20 FE упоминается плоский дисплей? А все потому, что есть немало пользователей, которым претят все эти эксперименты с изогнутыми экранами. Маркетологи уже и название таким матрицам придумали — дисплеи-водопады. И сейчас на рынке моделей с изогнутыми экранами огромное множество. Считается, что наличие дисплея с изгибами по кромкам придает смартфонам налет эффектности, премиальности и футуристичности.

При этом смартфоностроителей совсем не беспокоит тот факт, что пользоваться такими устройствами, как минимум, неудобно. Производители смартфонов предпочитают не замечать недостатков такого решения, пытаясь убедить всех, что смартфоны с изогнутыми матрицами — это путь вперед. Чем круче смартфон — тем радикальнее гнут кромки дисплея. Как правило, такие дисплеи-водопады произведены по технологии OLED и у них есть особенность искажать цвет под углами. Как следствие — наличие на изогнутых гранях странных оттенков.

Гулять так гулять, куча камер





На дворе 2020 год и шутки на тему, что число камер в смартфонах вскоре превысит даже самые смелые ожидания, понемногу сходят на нет. Уже стало правилом, что «приличный» смартфон должен предлагать «кучу» камер. И многие готовы предать анафеме и нещадно критиковать уже упомянутый нами iPhone SE 2020 за то, что тут оставили минимальное количество камер, которые по современным меркам к тому же уже и древние. Или вспомните, что есть немало тех, кто не понимает ту принципиальность, с которой Google отказывается множить камеры в своих Pixel-фонах. Тогда как компания упорно держит бастион и нужно сказать, что такая позиция вполне оправдана, ведь снимают Pixel очень достойно.

А китайцы, напротив, стали изощряться с количеством камер в смартфонах, постоянно наращивая их. Сегодня три или четыре датчика на тыльной стороне — обыденное дело. Это позволяет производителю взять больше денег с потребителя. Но если прикинуть вклад каждого сенсора в получение качественных изображений, выходит, что действительно полезных и работающих два или три.

108 Мп и 100-кратный зум. Вам это нужно?





Желание не оказаться в аутсайдерах на рынке толкает многих производителей устанавливать датчики с большим разрешением. Еще в прошлом году мы удивлялись смартфонам с 48 Мп датчиками, а уже в этом сезоне встречаем модели, где установили сенсоры на 108 Мп. И все это происходит на фоне слухов, что в будущем нас ждут аппараты с 144 Мп, 150 Мп и даже 192 Мп модулями.

Но «выше разрешение» отнюдь не означает «выше качество». В обычном режиме такие датчики предлагают снимки разрешением в четыре или даже девять раз ниже. Результат вполне рядовой, какой-то «магии» вы не увидите. И переплачивать за наличие модуля с большим разрешением все же не стоит.

Еще одно ухищрение, которое позволяет выделить новинку среди всех и попутно запросить за нее больше денег — впечатляющие параметры зума. В большинстве случаев это бесполезная чепуха и фича, которая мало востребована и нужна. Не забываем также, что качество снимков с приближением отнюдь не впечатляет, превращая картинку в мыльное месиво. А еще маркетологи начали подменять и манипулировать понятиями оптический, цифровой и гибридный зум. И на сайте вы найдете статью, где мы рассказали, чем отличаются эти все три типа зума. На данном этапе развития технологий все 50х-100х — бесполезная фича, за которую еще и приходится изрядно переплачивать.

Видео 8К





Если вы по каким-то причинам не в курсе, то на рынке можно встретить смартфоны, где заявлена поддержка записи видео в формате 8К. Правда, особой пользы от такой «сверхспособности» пользователь не получит, а вот проблемы — запросто.

Начнем с того, что экран смартфона не позволит оценить преимущества такого видео. Более того — на рынке мало устройств с поддержкой 8К. Поэтому ощутить все прелести от съемки в таком разрешении вы попросту не сможете. Не стоит списывать со счетов и тот факт, что съемка с таким разрешением тяжелое бремя на чип, который вынужден работать на максимуме своих возможностей, чтобы обработать большой массив данных. Как следствие, риск перегрева и изрядный жор батарейки. А еще это чрезмерная трата памяти и невозможность создавать длинные ролики.

Неудобная правда об аккумуляторах





Все знают, что низкая автономность — бич современных смартфонов. Чтобы решить эту проблему, многие идут по пути банального увеличения количества миллиампер в аккумуляторах. Сегодня батарейка на 4000 мАч уже практически стандарт для устройств, а источники питания свыше 4500 мАч многие считают почти гарантией того, что смартфон проработает долго. Но не факт. Не все так просто и достаточно изучить внимательно наш фирменный тест автономности, чтобы понять, что много миллиампер отнюдь не гарантирует продолжительное время работы. Напомним, что тест для всех смартфонов проходит в одинаковых условиях, с применением идентичных сценариев работы и используемых приложений.

Почему же емкая батарейка не равно продолжительное время работы? А все потому, что на автономность влияет много факторов, включая тип матрицы и ее разрешение, а также прожорливая платформа, выедающая ресурс стремительно. Не редкость, когда корень зла скрыт в кривой или не оптимизированной прошивке.

Мощность и рекорды в бенчмарках





Мы уже привыкли к тому, с каким энтузиазмом производители нахваливают новые, прежде всего, флагманские чипы, которые заставляют разработчиков AnTuTu регулярно обновлять свое приложение и рейтинг, подстраиваясь под реалии и заявляя все более впечатляющие цифры. И уже как-то особо никого не удивляет и не возмущает та история, что кто-то там что-то подкручивает только бы заявить «у нас самый мощный смарт». А еще все меньше людей задумываются над тем, а зачем нужна такая производительность? Многие даже не сообразят в чем подвох этого вопроса. Они свято верят, что чем выше мощность — тем лучше. Этим и пользуются производители чипов и смартфонов, заставляя людей вестись на много ядер и высокую производительность.

Но будем объективны — веских причин для максимализма в производительности нет. Сейчас многие смартфоны и на слабом «железе» работают плавно, без «икоты», интерфейс не лагает и претензий к скорости работы нет. Кто-то начнет пенять, что вся вычислительная мощность планеты нужна для игр. Но наиболее популярные игры абсолютно не требовательны к графике, а для тяжелых игр лучше подходят ноутбуки или портативные консоли, чем смартфоны. Сегодня достаточно процессора средней руки, чтобы ваш мобильник летал и с легкостью справлялся с многими задачами.

Безусловно, никто не отрицает, что мощные чипы нужны и они как венец развития технологий. Правда, весь этот прогресс и наращивание «мускулов» пытаются решать за счет пользователей, убеждая, что без мощного чипа нет жизни. А еще им стоит раскошелиться на покупку дорого устройства, чтобы гарантировано «нагибать» конкурентов в играх и на подсознательном уровне знать, что мой то смартфон мощнее всех.

Обратная зарядка





Все чаще флагманы предлагают такую фичу, как обратная зарядка. Это удобно для носимой электроники и пользователи могут не таскать с собой отдельные зарядки для аксессуаров, могут зарядить их где угодно все что для этого нужно — смартфон. Можно и зарядить другой мобильник. Но такая реверсивная зарядка очень медленная из-за низкой мощности, устройства нагреваются, и «донор» быстро разряжается. Это больше страховка на случай форс-мажора, когда розетки нет поблизости и срочно нужно зачем-то дозаправить другой гаджет. И таких экстренных ситуаций в жизни может и не случиться. Поэтому эта функция наполнения другого гаджета энергией от смартфона фича мало востребованная. Хотя будут и те, кто считает эту функцию полезной и перспективной.

А какие функции в современных смартфонах для вас только выпендреж и псевдоновации?