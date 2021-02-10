Realme MagDart может стать аналогом Apple MagSafe

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Зарегистрирована торговая марка Realme MagDart

Если раньше на фоне конкурентов продукты Apple казались космическими, то сегодня уже не так. На рынке представлено множество не менее интересных решений от прочих производителей электроники. Но привычка копировать все еще тяготеет над китайскими компаниями и случаи заимствования идей от Apple все еще случаются, когда они не могут предложить чего-то своего.

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Очередным продуктом, который станет результатом копирования идеи у Apple, может стать Realme MagDart. На днях компания получила добро на регистрацию одноименной торговой марки. Известный сетевой информатор Мукул Шарма предположил, что, скорее всего, компания готовит технологию беспроводной зарядки аналогичную MagSafe.

Напомним, что в iPhone 12 (а также iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini) применили новую систему магнитного зарядного устройства под названием MagSafe. Это магнитная шайба, которая крепится к смартфону сзади и заряжает его где-то в два раза быстрее, чем обычная зарядка по проводу от Apple.

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В плане идеи MagSafe имеет право на жизнь, как и возможный его аналог от Realme. Важно, чтобы компания предложила приличную скорость зарядки, а не довольствовалась 15 Вт, которые предложили в «яблочном» варианте. Тогда у такого решения есть перспектива.

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Источник: twitter