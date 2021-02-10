Битва года! Лучшая камера для селфи 2023: Xiaomi, Samsung, iPhone, Pixel, Huawei

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Грандиозная битва!

Мы уже говорили о различных возможностях основной камеры и насколько важна она играет роль в нашей жизни. Но не менее важна фронтальная камера, ведь она дает возможность не только говорить по видеосвязи, но и делать качественные фотографии.

Специально для вас мы сделали сравнение камер топовых смартфонов 2023 по специальной уникальной системе оценки, которую вы можете посмотреть по ссылке на нашу предыдущую статью. А также, если хотите получить более подробную информацию о фото- и видео возможности каждого из смартфонов, смотрите наше подробное видео по этой ссылке.

Лучшая камера для селфи 2023 года

Важность передней камеры невозможно отрицать. Она сейчас исполняет много разных ролей, поэтому производители смартфона не стоят на месте и совершенствуют этот элемент не меньше всех остальных комплектующих. В сегодняшнем нашем тесте мы сравнили фотографии с передних камер смартфонов. Для этого сценария использования мы сделали два фото в разных условиях: сложных и легких.

Соревнования среди китайских смартфонов были нелегкими, ведь здесь производители действительно стараются. Борьба шла между Huawei P60 Pro и Oppo Find X6 Pro, но в конечном итоге победил Huawei.

С другой стороны ринга было все гораздо легче, победу одержал Pixel 8 Pro, с ним фотография получается четкой, яркой и очень привлекательной.

И снова Huawei P60 Pro и Pixel 8 Pro встретились в финальном сражении. И как вы уже наверняка догадались, победу одержал Pixel 8 Pro.

Видео: