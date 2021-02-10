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Битва года! Лучший макрорежим среди смартфонов 2023: Xiaomi, Samsung, iPhone, Pixel, Huawei﻿

30.11.2023 118 0

Горячая битва

Смартфон становится все более важной частью нашей жизни. И для каждого он выполняет свои функции. Многие любят мобильную фотографию и хотят получить качественное фото, поэтому для этого выбирают лучшие смартфоны. Сегодня мы поговорим о лучших макрорежимах среди смартфонов 2023 года.

 

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Специально для вас мы сделали сравнение камер топовых смартфонов 2023 по специальной уникальной системе оценки, которую вы можете посмотреть по ссылке на нашу предыдущую статью. А также, если хотите получить более подробную информацию о фото- и видеовозможностях каждого из смартфонов, смотрите наше подробное видео по этой ссылке.

 

Лучший макрорежим в смартфонах 2023 года

 

Для определения победителя в этой категории мы сделали всего одно фото на каждый смартфон.

 

Среди китайских смартфонов снова победил Huawei P60 Pro, хотя Vivo X90 Pro Plus довольно хорошо изобразил цвета. По другим участникам, Xiaomi 13 Ultra и OPPO Find X6 Pro, они показали себя не с лучшей стороны и, по мнению зрителей, сделали фотографии значительно хуже.

 

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С другой стороны победу одержал… Google Pixel 8 Pro. Ему действительно удается хорошее макрофото. Это можно увидеть и на изображении:

 

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Относительно финального сражения на самом деле здесь не было неочевидностей. Google Pixel 8 Pro стал абсолютным победителем, ведь лучше его макрофотографии не сделал ни один смартфон. Таким образом, Pixel завоевывает уже вторую победу в нашем соревновании.

 

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Видео: 

 

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 30.11.2023
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Битва года! Лучший макрорежим среди смартфонов 2023: Xiaomi, Samsung, iPhone, Pixel, Huawei﻿