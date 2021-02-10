Битва года! Лучшее фото с зумом среди смартфонов 2023: Xiaomi, Samsung, iPhone, Pixel, Huawei

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Горячая битва

В мире смартфонов, особенно это касается флагманских моделей, царит битва камер. Важным элементом, чем любит похвастаться тот же Samsung, есть возможности зум.

Зум делает более разнообразными сценарии съемки. С его помощью можно приблизить или удалить картинку. Увеличение позволяет рассмотреть объект поближе, а при уменьшении можно охватить больше пространства. Это можно достичь двумя способами, используя оптику для масштабирования или программно, обрезая область изображения и увеличивая ее. А цифры в параметрах (2х, 3х, 5х) указывают на то, во сколько раз камера может увеличить снимаемый объект.

Специально для вас мы сделали сравнение камер топовых смартфонов 2023 по специальной уникальной системе оценки, которую вы можете посмотреть по ссылке на нашу предыдущую статью. А также, если хотите получить более подробную информацию о фото- и видео возможности каждого из смартфонов, смотрите наше подробное видео по этой ссылке.

Лучшее фото с зумом среди смартфонов 2023 года

Чтобы охватить больше сценариев использования, мы протестировали 4 ступени приближения: 3х, 5х, 10х и 20х. Такие большие значения мы берем не случайно, ведь некоторые люди специально выбирают флагманские девайсы как раз для таких возможностей. И результаты нас удивили…

В битве китайских смартфонов здесь никто не устоит против Xiaomi 13 Ultra и оказался победителем.

С другой стороны победителя вышли сразу два iPhone 15 Pro Max и Samsung Galaxy S23 Ultra. Pixel 8 Pro же показал себя здесь ну совсем не с самой лучшей стороны.

В финальном соревновании победил Xiaomi 13 Ultra, хотя чисто технически Samsung Galaxy S23 Ultra самый крутой, он хорошо себя показал и был очень близок к победе.

Видео: