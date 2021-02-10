Black Shark 4 на «живых» снимках и успех Black Shark 4 Pro в DxOMark

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Black Shark 4 получит агрессивный дизайн, а его Pro-версия призвана лучшей по качеству звука по версии DxOMark

В скором времени бренд Black Shark собирается выпустить свои следующие игровые смартфоны, которые будут именоваться Black Shark 4 и Black Shark 4 Pro. Новинки будут представлены на следующей неделе и ориентированы на тех, кто всерьез нацелен часами залипать в играх на смартфоне.

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Незадолго до анонса в сеть слили живые снимки Black Shark 4, позволяющие оценить его дизайн. Это будет мобильник, лицевая сторона которого отдана под дисплей с вырезом под фронталку в верхней центральной части экрана. На боковой грани видны игровые курки, которые должны автоматически выезжать после активации игрового режима. Включить его можно при помощи специального рычажка, который находится тут же на боковом торце. Основная камера трехкомпонентная с горизонтальным расположением датчиков.

Black Shark 4 и его Pro-версия дебютируют только 23 марта, но «прошка» уже побывала на обзоре DxOMark. Специалисты оценивали не качество камеры, а звук новинки. И, по их мнению, Black Shark 4 Pro, лучший по звучанию мобильник, который одинаково хорош в играх, при просмотре видео и воспроизведении музыки. Своим лидерством в рейтинге он обязан стереодинамикам, поддержке AAC, DTS и Cirrus Logic.

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Источники: weibo, dxo