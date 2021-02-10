Black Shark 4 засветился на видео

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Xiaomi выпустила ролик, где показала Black Shark 4

Black Shark продолжит тему игровых смартфонов и 23 марта представит новое поколение игрофонов, четвертое по счету. Выйдет Black Shark 4 в двух разных вариантах, которые, прежде всего, будут отличаться аппаратной платформой. Будет ли качественно новый подход в дизайне? Вы можете сделать предварительные выводы, посмотрев на изображения новинки из официального промо-ролика компании.

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Визуально Black Shark 4 избавился от преемственности в дизайне, и он больше смахивает на ROG Phone от Asus. Сзади выделяется все тот же логотип компании и блок основной камеры состоит из трех объективов, он горизонтальный и его оформление имеет сходство с игрофоном от тайваньской компании. Экстерьер лицевой панели не показали, зато есть акцент на механических клавишах — триггерах. Они выдвижные и, скорее всего, будет реализован тот же принцип, что и в Black Shark 3 Pro, когда триггеры автоматически «всплывают» при активации игрового режима.

Напомним, что на следующей неделе должны показать Black Shark 4 в двух исполнениях. «Младшая» версия должна получить процессор Snapdragon 870, а топовой достанется чип Snapdragon 888. В числе достоинств новинки называют быструю зарядку мощностью 120 Вт. Смартфонам приписывают AMOLED-экраны диагональю 6,67 дюйма с частотой обновления 144 Гц и разрешением FullHD+.

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Источник: youtube