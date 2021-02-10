Black Shark 4S: дата анонса и минимум изменений

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Игровые смартфоны дебютируют на следующей неделе и это лишь немного улучшенные версии Black Shark 4S и Black Shark 4S Pro

В прошлом месяце пришла весть, что компания Xiaomi продолжит практику выпуска игровых смартфонов под брендом Black Shark. Инсайдеры сообщили, что нас ждет премьера Black Shark 4S и Black Shark 4S Pro. Сегодня компания подтвердила эту информацию и назвала дату новинки. Представят ее 13 октября.

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Мы говорим об анонсе Black Shark 4S, поскольку на промо-плакате упоминается только Black Shark 4S. Но не исключено, что его Pro-версия также дебютирует. По тем слухам, которые циркулируют в сети, новый игровой смартфон Black Shark 4S Pro предложит чипсет Snapdragon 888+, быструю зарядку мощностью 120 Вт и дисплей с частотой обновления 144 Гц.

Вероятно, каких-то кардинальных изменений по части камер Black Shark 4S Pro не предложит. Он получит трехкомпонентную основную камеру с датчиками 64 Мп + 8 Мп (сверхширик) + 5 Мп (макросъемка). Что касается аппаратной платформы Black Shark 4S, то здесь нет ясности, какой чип ей достанется. Возможно, в его основе будет лежать Snapdragon 888. От этой модели также стоит ждать 144-герцовый дисплей, зарядку на 120 Вт и тройную камеру, но главный датчик может быть на 48 Мп.

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Источник: gizmochina