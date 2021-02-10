Все больше флагманских черт: у следующего поколения Redmi Note будет чем удивлять

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льтрабыстрая зарядка доберется до среднеценового сегмента

Супербыстрая зарядка стала настоящим мейнстримом в мире Android и это привело к появлению технологий, предлагающих мощность более 100 Вт. Если вам нужно быстрозаряжающийся смартфон, то Xiaomi есть что вам предложить. В ее модельном ряду есть устройства с зарядкой на 120 Вт и даже доступный Redmi Note 10 Pro Max предлагает зарядку флагманского уровня — 67 Вт.

К гонке скоростей зарядки компания намерена подключить и будущую новинку семейства Redmi Note. Известный сетевой информатор Digital Chat Station подтвердил, что следующая топовая модель серии предложит зарядку с удвоенной скоростью. Предположительно, речь идет о модели Redmi Note 11 Pro Max, которая получит поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

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Новинка серии Redmi Note 11 не будет первой, кто предложит столь мощную зарядку в устройствах от бренда Redmi. Буквально сегодня появилась информация, что заряжать на мощности 120 Вт можно будет и Redmi K50 Pro+. Не исключено, что столь же быстрой зарядкой будет обладать и Redmi K50 Pro.

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Безусловно, зарядка на более чем 100 Вт вызывает беспокойство из-за возможной ускоренной деградации аккумулятора. Со своей стороны производитель уверяет, что батарея сохраняет не менее 90% емкости после 800 циклов зарядки. Если это так, что пользователь не должен столкнуться с серьезным уменьшением продолжительности работы в течение 2-х лет. Как дела будут обстоять на самом деле, можно будет судить только по истечении этого времени.

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Источник: gizmochina