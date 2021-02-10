Blackview BL8800 и Blackview BL8800 Pro доступны со скидкой на старте продаж

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Blackview дала старт продажам серии Blackview BL8800, которая помимо базовой версии с одноименным названием еще включает Blackview BL8800 Pro. Это защищенные и функциональные смартфоны, ориентированные на тех, кто не хочет беспокоиться о защите устройства в непростых условиях эксплуатации.

Blackview BL8800 и Blackview BL8800 Pro защищены по классу IP68/IP69K и военному стандарту MIL-STD-810H. Все это позволяет устройствам без ущерба для себя пережить погружение в воду на глубину 1,5 метров на протяжении получаса и падение с высоты 1,5 м.

На передней панели смартфонов установили 6,58-дюймовый экран разрешением FullHD+, а внутри скрывается чипсет Dimensity 700, 8 Гб оперативной памяти LPDDR4X и 128 Гб постоянной UFS 2.1. Емкость аккумулятора составила 8380 мАч и есть быстрая зарядка мощностью 33 Вт.

Отличаются Blackview BL8800 и Blackview BL8800 Pro только основной камерой. Если базовая версия предлагает 50 Мп основную камеру и 20 Мп сенсор ночного видения, то «прошка» помимо датчика на 50 Мп предлагает 8 Мп ширик и тепловизор FLIR. Разрешение фронтальной камеры у обеих моделей составило 16-мегапикселей. В качестве программной платформы выступает фирменный интерфейс Doke OS 3.0 на базе Android 11.

На старте продаж Blackview BL8800 и Blackview BL8800 Pro предлагают со скидкой 55%. Так, за базовую версию просят $219,99 (обычная цена $499,99) и «прошка» обойдется в $269,99 (обычны прайс $599,99). Такое предложение действует всего 5 дней и распространяется на 500 единиц устройств.

Купить Blackview BL8800 и Blackview BL8800 Pro