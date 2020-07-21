Больше о дисплеях Huawei Mate 40

847

Блицкрига у США не получилось, Белый дом втянул Huawei в длительную войну на истощение. Но этот факт не мешает китайцам и дальше создавать новинки и на осень запланирован парад технологий — анонс серии Huawei Mate 40.

Ранжирование по дисплеям

Последняя информация указывает на то, что у всех новинок будут OLED-дисплеи и с очень большой вероятностью в случае с Huawei Mate 40 это плоская матрица от китайской компании BOE. Эта же компания станет поставлять экраны и для Huawei Mate 40 Pro, но в данном случае речь идет об изогнутой по кромкам панели и BOE не будет эксклюзивным ее поставщиком. Поставлять экраны для Pro-версии станут еще Samsung и LG. Что касается продукции китайского производителя матриц, то это будут панели нового поколения со встроенными в них органическими светодиодами.

Что еще интересного

По данным сетевого информатора RODENT950, базовый Huawei Mate 40 получит круглое отверстие под одиночную фронталку в верхнем левом углу экрана. А у Huawei Mate 40 Pro селфи-модуль предложит два датчика, и он подтверждает наличие дисплея-водопада в этой модели.

Помимо разделения новинок по исполнению дисплея и количеству датчиков во фронтальной камере, компания также может взять на вооружение стратегию Samsung и введет двоевластие по части аппаратных платформ. Так, по слухам, в Китае смартфоны серии Mate 40 будут доступны с чипом Kirin 1020, а за пределами Поднебесной их будут предлагать с процессорами от другого производителя. Предположительно, ставку сделают на Dimensity 1000+.

Источники: mydrivers, gizchina

По словам разработчиков, следующая версия EMUI 11 должна стать в разы быстрее и красивее﻿

Готовится к выходу Huawei Enjoy 20s с Dimensity 800﻿