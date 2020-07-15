Готовится к выходу Huawei Enjoy 20s с Dimensity 800

229

Одна из проблем бытия Huawei состоит в том, что из-за санкций США ее смартфоны лишены магазина приложений и сервисов, созданных Google. Но этот факт отнюдь не стал препятствием для компании перестать частить с новинками. В скором времени состоится дебют очередного смартфона, который могут именовать Huawei Enjoy 20s.

Регулятор раскрыл характеристики

Информация об этой модели была найдена в китайском сертификационном центре TENAA, где она проходит с кодовым обозначением TNN-AN00. Это очередной аппарат компании с поддержкой сетей пятого поколения, который в качестве «сердца» получил чип Dimensity 800.

Габариты Huawei Enjoy 20s составили 170х78,5х8,9 мм при весе 212 грамм. Передняя панель отдана под большой 6,81-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ (2400х1080 точек). Питает смартфон батарейка на 4300 мАч и предполагается, что дополнять ее станет быстрая 22,5-ваттная зарядка.

Разрешение селфи-камеры составило 8 Мп и на тыльной стороне установили тройной модуль 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп. В качестве программной платформы используется Android 10 с фирменной надстройкой EMUI 10.1.

Как скоро ждать премьеру Huawei Enjoy 20s и сколько могут за него запросить, не сообщается.

Источник: gizmochina

Так должен выглядеть Huawei Enjoy 20

Представлен Huawei Enjoy 20 Pro: хуавеевский конвейер неутомим