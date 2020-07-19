Huawei Mate 40 в глобальной версии может лишиться главной фамильной черты флагманов компании

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Агрессивная политика США на уничтожение Huawei, стала причиной того, что, начиная с сентября TSMC не сможет поставлять чипы китайской компании. У чипмейкера все же есть шаткая надежда, что он получит разрешение на право работать с Huawei, поэтому уже обратился к Министерству торговли США с просьбой выдать соответствующую лицензию.

Пути отхода

Но мало, кто сомневается в том, что Белый дом откажет или изрядно затянет вопрос с выдачей лицензии, а поставка процессоров Kirin станет инструментом для шантажа, манипуляций и давления на Huawei со стороны США. В этой ситуации у китайской компании не остается другого выхода как искать альтернативных поставщиков и переносить производство чипов Kirin в Китай. Главные проблемы — недостаточный уровень развития технологий у прочих поставщиков и время, которое необходимо для разворачивания собственных производственных мощностей.

Две версии, два чипа

В краткосрочной перспективе Huawei из-за нехватки собственного флагманского чипа, может пойти на то, чтобы взять на вооружение стратегию Samsung выпускать флагманы в двух версиях, основанных на разных аппаратных платформах. Так, известный инсайдер RODENT950 заявил о том, что Huawei Mate 40 выйдет в двух модификациях: для рынка Китая с Kirin 1020 на борту, а за пределами домашнего рынка флагман будет доступен с другим «железом».

Какой чип будет выбран для глобальной версии Mate 40, источник не уточнил. Но многие сходятся во мнении, что выбор падет на продукт MediaTek, а наиболее предпочтительный вариант Dimensity 1000+. Есть те, кто говорит о возможности закупки партии чипов Snapdragon 865 от Qualcomm, но в такое верится с трудом. Маловероятно, что американский чипмейкер сможет заручиться поддержкой чиновников для заключения подобной сделки.

Источник: twitter

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