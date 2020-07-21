По словам разработчиков, следующая версия EMUI 11 должна стать в разы быстрее и красивее

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Похоже, что до выхода своей собственной прошивки, HarmonyOS, Huawei решили вылизать свой графический интерфейс EMUI. Глава департамента развития программного обеспечения Huawei Ван Ченлу подтвердил, что EMUI 11 будет выпущена в третьем квартале 2020 года. Вместе с этим заявлением Ченлу рассказал, что EMUI 11 будет основана на так называемой «распределенной технологии», которая позволит улучшить производительность устройств и сделать взаимодействие с интерфейсом приятнее.





Издание Huawei Central опубликовала более подробную информацию о «распределенной технологии». Она должна привнести новые «умные» функции. «Распределенная технология» позволяет пользователям осуществлять HD-видеозвонки между несколькими устройствами. Пользователи смогут проводить аудио- и видео-звонки в любое время и в любом месте максимально комфортно. Юзеры смогут отвечать на входящий звонок при помощи голосовых команд. Если это видеозвонок, то разговор получится провести, используя телевизор, экран, установленный в автомобиле, или даже подсоединиться к связи через дрон.





Также при помощи данной технологии смартфон и компьютер смогут совместно использовать оба экрана, что позволяет легко обмениваться данными с помощью перетаскивания.

Новая версия EMUI 11 будет основана на Android 11, а не на HarmonyOS. Huawei прилагает огромные усилия для развития своей альтернативы сервисам от Google. Скорее всего, в новой версии прошивки могут появиться некоторые унаследованные от HarmonyOS функции.

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Ожидается, что Huawei представит новую версию своей оболочки на конференции разработчиков Huawei 2020 (HDC 2020), которая состоится в августе или сентябре. Также ожидается, что компания представит новую версию HarmonyOS для большего количества платформ.﻿





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Источник: Huawei Central﻿﻿