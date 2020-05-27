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Процессор Dimensity 1000+ удивляет своей производительностью

27.05.2020 1600 3

На прошлой неделе был представлен смартфон iQOO Z1, ориентированный на рынок Китая. Интересна новинка тем, что первой удостоилась чипа Dimensity 1000+, который стал флагманским решением в портфолио MediaTek. Интересно, насколько производительным будет обновленный чипсет? И благодаря первым обзорам iQOO Z1 ответ на этот вопрос уже есть.

 

Процессор Dimensity 1000+ удивляет своей производительностью – фото 1

 

В шаге от Snapdragon 865

 

Еще во время релиза Dimensity 1000+ чипмейкер заявлял о том, что их чип производительнее Snapdragon 765G. Результаты тестов показывают, что тайваньская компания не приукрашивала картину. Новая однокристальная система от MadiaTek действительно обходит платформу от Qualcomm.

 

Процессор Dimensity 1000+ удивляет своей производительностью – фото 2

 

По итогам забега в AnTuTu система на чипе Dimensity 1000+ набирает 523 137 «попугаев». Испытания в Geekbench наглядно показывают, что творение MediaTek уступает по мощности Snapdragon 865, но уверенно обходит Snapdragon 765G. Но наибольший успех тайваньского чипа — достойный графический ускоритель Mali-G77. В тесте графики GFXBench он не оставил шансов Snapdragon 765G с видеоускорителем Adreno 620 и немного уступил Snapdragon 865 с Adreno 650.

 

Характеристики

 

Напомним, что Dimensity 1000+ ориентирован на производительные 5G‑смартфоны. Он обладает 8 вычислительными ядрами Cortex-A77 и Cortex-A55, графическим ускорителем Mali-G77 MC9, модемом 5G и нейронным блоком APU 3.0. Использование этого чипа позволит производителям предлагать в смартфонах до 16 Гб оперативки, камеры до 80 Мп и дисплеи с частотой обновления 144 Гц. Ходят слухи, что Xiaomi активно работает над своим устройством с новым чипом от MediaTek и 144-герцовым экраном.

 

Процессор Dimensity 1000+ удивляет своей производительностью – фото 3

 

Процессор Dimensity 1000+ удивляет своей производительностью – фото 4

 

Источник: mydrivers

 

Dimensity 1000+
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 27.05.2020

Комментарии

Всего комментариев: 3
 
Anton spb
молодцы МТК наконец то сделали достойные и конкурентноспособные процы, респект!
27.05.2020 20:49
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Александр
Глупо сравнивать 1000+ и 765. 820 реальный конкурент.
27.05.2020 19:38
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Максим
Все дураки и глупые, один Александр умный:))) Из какой тьму таракани ты, парень?
27.05.2020 19:48
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Процессор Dimensity 1000+ удивляет своей производительностью