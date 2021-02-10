Больше о Google Pixel 6: не самая выдающаяся игровая мощь и крутая суперстабилизация

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Mali-G78 станет частью SoC Whitechapel и прокачают оптическую стабилизацию камеры

Наверное, вы в курсе, что Google готовится представить свои флагманы Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Новинки постепенно обрастают подробностями и в центре внимания три ключевых момента: дизайн, производительность и камеры. Действительно ли Google удастся создать по-настоящему крутой чип? Судя по всему, рекордов в бенчмарках ставить он не будет, а главная ставка будет сделана на процессор обработки изображений и высокоразвитый нейронный блок.

Последние слухи подтверждают, что Pixel 6 и Pixel 6 Pro получат SoC Whitechapel, созданную по 5-нанометровой технологии. Из дополнений — он удостоится графического чипа Mali-G78. Это тот видеоускоритель, который установлен в Exynos 2100, ставший сердцем флагманского семейства Galaxy S21. По слухам, производительность Whitechapel должна быть на уровне Snapdragon 870, но это справедливо в части процессорной мощности, тогда по части графики он должен уступать творению Qualcomm.

Естественно, что компания должна прокачать камеры Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Поговаривают, что среди набора датчиков найдется место большому сенсору от Samsung и, похоже, что речь идет о 50 Мп главному модуле. Интересная подробность — камера получит систему стабилизации изображения, которая будет напоминать таковую у Vivo X50 Pro. Напомним, что Vivo в прошлом году выпустила этот флагман, дав ему карданный стабилизатор.

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Источники: phonearena, notebookcheck