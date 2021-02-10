Больше подробностей о новом субфлагмане Xiaomi

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Помимо чипа Snapdragon 870 смартфон получит емкий аккумулятор, топовый дисплей и, возможно, даже телеобъектив

Мало кто будет спорить, что модельный ряд смартфонов Xiaomi изрядно раздут, разобраться в хитросплетениях портфолио бренда не подготовленному пользователю непросто. Но компанию это ничуть не смущает. До конца года она планирует представить несколько новинок, среди которых будет субфлагман на базе Snapdragon 870.

Частью какой линейки он будет и какой нейминг получит, не сообщается. Один из инсайдеров сообщил лишь то, что новинка не будет частью портфолио бренда Redmi. Сетевые же информаторы пополнили копилку характеристик, которые приписывают смартфону. Так, сообщается, что новинка получит 120-герцовый дисплей разрешением FullHD+ и аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч с быстрой 67-ваттной зарядкой.

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Создавать автопортреты позволит датчик на 20-мегапикселей, а основная камера удостоится трех сенсоров, где главным будет модуль на 108-мегапикселей. Есть также слух, что один модуль на тыльной стороне будет телеобъектив с 3-кратным зумом. Но это только слух, который может в итоге и не подтвердиться.

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Источник: gizmochina