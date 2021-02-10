Модели серии Redmi K50 ранжируют по чипам, камерам и быстрой зарядке

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Линейка предложит три модели, где все лучшее достанется Redmi K50 Pro+

Уже скоро флагманский чип Snapdragon 888 сложит свои полномочия и ему на смену придет Snapdragon 898. Но отставка не значит, что он утратит актуальность по части производительности и найдутся те, кто и дальше продолжит выпускать устройства с ним на борту. Просто на фоне устройств с Snapdragon 898 такие модели станут на ступеньку ниже.

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В числе тех, кто сделает ставку на Snapdragon 888 окажется компания Xiaomi, которая предпочтет предложить его в серии Redmi K50. Поговаривают, что в следующем году компания может выпустить в рамках новой серии минимум три смартфона, где к Redmi 50 и Redmi 50 Pro примкнет и Redmi K50 Pro+.

Сетевые информаторы настраивают нас на то, что первые две модели получат процессор Snapdragon 888, а последняя из троицы — Snapdragon 898. Также компания ранжирует новинки и по камерам. Так, базовая версия в качестве главного в основной камере предложит модуль на 48 Мп. «Прошка» удостоится 50 Мп сенсора, а топовая версия получит датчик на 108 Мп.

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Еще одним отличием Redmi K50 Pro+ от прочих собратьев станет быстрая 100-ваттная зарядка, тогда как два других смартфона можно будет зарядить на мощности 67 Вт. Что из этих предсказаний в итоге сбудется, узнаем в следующем году.

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Источник: mydrivers