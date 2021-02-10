Больше подробностей о Redmi K50

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Отличный экран, достойный звук и камера на 108 Мп

На конец года Xiaomi приготовила кое-что мощное. Речь идет об анонсе Xiaomi 12, который должен прочно ассоциироваться с тем, кто первым получил топовую платформу Snapdragon 898. Начало следующего года компания также проведет бодро и должны представить Redmi K50. Несмотря на статус попроще и ожидаемый меньший ценник, новинка не должна далеко уйти от своего более дорогого собрата.

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Среди отличий между двумя устройствами должна быть аппаратная платформа. По предварительной информации, «сердцем» Redmi K50 станет Snapdragon 888. Сегодня активный и достаточно авторитетный информатор Digital Chat Station ограничился лишь подтверждением, что новинка получит чип из 800 серии Snapdragon.

В числе характеристик Redmi K50 он назвал топового уровня дисплей с изогнутыми кромками, быструю зарядку мощностью 67 Вт, линейный движок и двойные стереодинамики с настройкой от JBL. Упомянул он и о наличии камеры на 108 Мп.

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Напомним, что есть предсказания, что помимо базовой версии смартфона, компания должна представить Redmi K50 Pro и Redmi K50 Pro+. Отличаться они будут аппаратными платформами и мощностью быстрой зарядки, где все самое-самое достанется Pro+. В частности, обещают чип Snapdragon 898 и зарядку на 120 Вт.

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Источник: mydrivers