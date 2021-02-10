Xiaomi 12 уже готов, производство на низком старте

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Массовое производство Xiaomi 12 стартует уже в ноябре

В этом году история должна повториться — Xiaomi первой представит флагман следующего года. Много предсказаний, что Xiaomi 12 покажут в декабре и его главная особенность уже ясна сейчас — аппаратная платформа Snapdragon 898, которая станет стандартом для флагманов 2022 года. Компания в очередной раз хочет выпустить смартфон с топовым чипом от Qualcomm раньше других.

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Суровая реальность может быть такой, что обозначенная киллер-фича может основательно подпортить образ Xiaomi 12. Есть опасения, что Snapdragon 898 не избавиться от болезни предшественника — перегрева. Судьба «печки» может основательно ударить по флагманским амбициям. Но, похоже, что Xiaomi ничего не смущает и тестовое производство флагмана уже стартовало.

Массово сходить с конвейера Xiaomi 12 начнут уже в этом месяце. Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12 Ultra присоединяться к первенцу линейки позже, в следующем году. Судя по времени старта массового производства, на старте продаж будет наблюдаться дефицит Xiaomi 12.

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Помимо чипсета известно, что Xiaomi 12 удостоится изогнутой LTPO AMOLED-панели с частотой обновления 120 Гц, аккумулятора емкостью 5000 мАч с проводной зарядкой мощностью 120 Вт и беспроводной на 50 Вт. Оперативной памяти будет до 12 Гб, постоянной до 256 Гб, предложат стереодинамики и минимум три датчика в основной камере.

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Источник: mydrivers