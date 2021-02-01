Большие амбиции Honor или пиар наше все?

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Honor хочет производить флагманы, которые превзойдут продукты конкурентов

В 2019 году, несмотря на санкции США, Huawei была на грани успеха. Компании удалось сделать невозможное — не согнуться под давлением Белого дома и даже нарастить продажи своих смартфонов. Оставалось совсем чуть-чуть до триумфа, когда китайская компания взойдет на вершину табеля рангов крупнейших смартфоностроителей. Но…Второй раунд санкций компания не смогла пройти без потерь, они ее основательно подкосили и теперь стоит цель выжить.

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Ей даже пришлось пойти на продажу одного из ценных своих активов — Honor. И вот теперь в ранге независимой бывшая «дочка» заявляет о том, что она планирует превзойти конкурентов, включая Huawei. Об этом в одном из интервью заявил глава Honor. Так, он сообщил, что после того, как они не «связаны» ограничениями их главная цель — выпустить флагманского уровня устройства, которые смогут конкурировать с Apple и Huawei. И он уверен, что им удастся обойти их.

Достаточно прямо глава Honor дал понять, что в приоритетах у них будет создание флагманов. Причем речь идет о премиальных продуктах, которые смогут стать в один ряд со смартфонами Apple. Как скоро компания осуществит задуманное и какие модели станут в авангарде модельного ряда Honor, информации нет.

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Источник: gizmochina