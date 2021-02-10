Слили европейские цены на Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3

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Складным смартфонам далеко до массовых и доступными они станут не скоро

Samsung продолжает оставаться на волне складных смартфонов и 11 августа она покажет, каких успехов достигла в деле сгибания мобильников. Она представит Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3, которые должны стать лучше предшественников. Главное теперь — не слишком задирать ценник вверх. И первые слухи выглядели обнадеживающими. Поговаривали, что цена будет на 20% ниже, чем просили за предшественников.

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Но теперь пришла новость, которая говорит о том, что рассчитывать на более доступные цены не стоит. Нас ориентируют на то, что в Европе Galaxy Z Fold 3 в версии с 12/256 Гб памяти будет стоить 2009 евро, а модификация с 12/512 Гб обойдется в 2099 евро. Для тех, кто хочет купить складной мобильник, но при этом немного сэкономить, предложат Galaxy Z Flip 3 с 8/128 Гб памяти по цене 1029 евро, а версия с 8/256 Гб оценена в 1109 евро.

Ожидается, что Galaxy Z Fold 3 предложит гибкий 7,6-дюймовый дисплей и внешний экран диагональю 6,2 дюйма. Внутри установят Snapdragon 888, будет две фронталки на 4 Мп и 10 Мп, а также тройная тыльная камера с датчиками разрешением 12 Мп каждый.

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Galaxy Z Flip 3 получит основной сгибающийся дисплей диагональю 6,7 дюйма и дополнительный экран на 1,9 дюйма. Разрешение селфи-камеры составит 10 Мп, и основная камера предложит два датчика по 12 Мп каждый.

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Источник: telegram