Бойкот Gigabyte в Китае обойдется компании дорого

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Ляпнув лишнее Gigabyte, китайцы заставили ее об этом серьезно пожалеть

Известно не так много историй, когда продавцы и пользователи умышленно, без указки сверху бойкотировали продукцию какого-то производителя. Еще реже, когда это продиктовано идеологическими мотивами и попыткой поставить на место зарвавшегося производителя, позволившего себе пренебрежительно отозваться о конкурирующей продукции. Тем не менее китайцы в очередной раз с Gigabyte показали, что готовы встать на защиту своих производителей.

Речь идет о том, что крупнейшие онлайн-площадки Китая убрали с прилавков магазинов продукцию Gigabyte. Причина — невысокая оценка качества китайских товаров и превознесение своей продукции. Тайваньская компания достаточно пренебрежительно высказалась о качестве продуктов из Китая за что и получила бойкот.

На данный момент найти хоть что-то от Gigabyte на торговых площадках JD.com и Suning.com невозможно. Товары этого производителя попросту отсутствуют. Как долго продлится бойкот, неизвестно. Но эксперты уже говорят о том, что опрометчивое высказывание дорого обойдется Gigabyte.

Фондовый рынок уже отреагировал на скандал падением акций тайваньской компании на 10%. Рыночная стоимость компании, которая специализируется на выпуске материнских плат, видеокарт и прочих компонентов для компьютеров обвалилась на $550 млн. Интересно, что Gigabyte уже принесла свои извинения, но, похоже, что на данный момент они не тронули китайцев.

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Источник: bloomberg