Будущее Huawei: только потеря доли или необратимый крах?

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Как в итоге сложится судьба Huawei из-за санкций США. Мнение авторитетного аналитика

Американские чиновники всерьез нацелены доказать и показать всему миру технологическое преимущество США. Причем любой ценой, не гнушаясь использовать любые методы, только бы обойти Китай. Один аз актов развязанной войны — планомерная политика на уничтожение Huawei. Чтобы сломать компанию был внедрен запрет на поставки оборудования для производства процессоров, а заодно и самих чипов.

В этой ситуации многие аналитики взялись за предсказания того, что ждет Huawei в будущем, мертва ли компании и есть ли у нее шанс на спасение. Своим мнением с широкой аудиторией решил поделиться известный аналитик Минг-Чи Куо, который очень часто попадал в цель с предсказаниями по части Apple и ее продуктов.

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По его мнению, дальнейшая ситуация с китайской компанией может развиваться по двум сценариям. И оба они не позитивные. Наиболее оптимистичным, по его мнению, выглядит тот вариант, что Huawei не исчезнет с рынка смартфонов, но ее доля значительно сократится, ее продукты не смогут на равных конкурировать с устройствами прочих компаний.

Чтобы выжить, Huawei придется пойти на демпинг цен и снижать стоимость своих устройств. Соответственно, она начнет закупать дешевые комплектующие и это в итоге может привести к перекраиванию и изменению ландшафта на рынке компонентов для смартфонов.

Второй вариант дальнейшей судьбы Huawei — самый пессимистичный. Она покинет рынок смартфонов. Естественно, что ситуацией воспользуются другие производители мобильных устройств, которые «раздеребанят» между собой нишу компании. Больше всех должны выиграть Samsung и Apple, урвать сою долю смогут и китайские вендоры Vivo, Oppo и Xiaomi.

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Источник: ithome