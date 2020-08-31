Новые смартфоны Huawei Enjoy 20 и Enjoy 20 Plus будут представлены в начале следующего месяца

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Несмотря на все проблемы, Huawei цепляются за все возможности заработать на своей продукции до полного запрета со стороны США, выпуская новую линейку Enjoy 20.

Мы уже писали о готовящихся новинках китайского техногиганта Huawei Enjoy 20 и Enjoy 20 Plus. Смартфоны станут самыми доступными 5G-устройствами бренда, по крайней мере, по слухам. Сегодня мы получили новую порцию информации: в своем аккаунте в Weibo компания подтвердила, что новые устройства линейки Enjoy 20 будут показаны в Китае 3 сентября.

Huawei выложила постер, на котором представлены два устройства новой линейки. Отличаются они дизайном задней панели: у Enjoy 20 Plus круглый модуль основной камеры, а Enjoy 20 – квадратный. По слухам, младший Enjoy 20 может оцениваться в $146 на старте продаж.

О линейке Enjoy мы уже знаем все подробности. В базе данных TENAA указано, что в младшем Enjoy 20 установлен 6,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ и вырезом для фронталки в виде капли. Смартфон порадует батарейкой емкостью 5000 мАч.

Старшая модель Enjoy 20 Plus оснащена 6,63-дюймовой IPS-панелью с тем же разрешением Full HD+. Главная ее фишка – экран без вырезов за счет выезжающей фронталки на 16 Мп. Питать устройство будет аккумулятор емкостью 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 40 Вт. Остальные характеристики вы можете прочитать в нашей предыдущей новости.

Смартфоны Enjoy 20 и Enjoy 20 Plus будут работать на чипсетах Dimensity от MediaTek. По слухам, один из них или оба будут оснащены чипсетом Dimensity 720.

В списке продуктов оператора China Telecom указано, что стоимость Enjoy 20 Plus может начинаться с $277.

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Источник: Gizchina