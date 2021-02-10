Будущие смартфоны Xiaomi получат аккумуляторы с повышенной плотностью энергии
Технология позволит создавать тонкие и складные устройства не в ущерб автономности
С каждым годом мы видим, как улучшаются в смартфонах чипы, дисплеи, память, камеры и прочие компоненты. Но при этом мы не видим каких-то значительных улучшений в аккумуляторах. С тем, как стремительно развиваются прочие компоненты, кажется, что аккумуляторы стоят на месте. Но это не означает, что производители не работают над тем, чтобы улучшать батареи.
В числе них Xiaomi, которая пытается увеличить плотность энергии при тех же размерах источника питания. Сегодня компания на своей странице в Weibo сообщила о своей новой разработке, которая позволяет получить батарейку емкостью на 10% больше при сохранении тех же габаритов. Все благодаря высокому содержанию кремния и специальному чипу «Fuel Gauge».
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Xiaomi декларирует увеличение автономности на 100 минут благодаря новой технологии. Хотя, эта цифра условная и конечный результат напрямую зависит от прочих факторов (разрешение и частота обновления дисплея, мощность чипа и др.). Компания заявляет, что новая технология найдет свое массовое применение во второй половине 2022 года.
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Источник: weibo
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