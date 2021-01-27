Будущий iPhone может получить Wi-Fi 6E. Что это значит ?

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В сети появилась информация, что технология Wi-Fi 6E дебютирует в iPhone уже в этом году

Конечно, до презентации нового iPhone 13 еще много времени. Но уже сейчас топы на Android начинают использовать решения, которых нет в текущем флагмане линейки iPhone 12.

Наверняка компания Apple не хочет быть в роли догоняющей. Но, факт остается﻿ фактом – Galaxy s21 Ultra уже вышел, и он поддерживает новый стандарт Wi-Fi 6E. Именно поэтому следующая утечка кажется вполне реальной.

Сообщается, что следующее поколение iPhone будет первым с этим стандартом Wi-Fi для компании. Новость берет свое начала со слухов о том, что компания Skyworks(производитель полупроводников) снабдит Apple запчастями для этого модуля, речь идет об усилителе мощности.

Напомним, что технология Wi-Fi 6E - прямое продолжение Wi-Fi 6. Главным новшеством является возможность использовать частоту 6 ГГц для передачи данных (помимо привычных 2,4 ГГц и 5 ГГц). Это дает пользователю большую скорость передачи и еще меньшую задержку сигнала. Из минусов только физика – чем выше частота, тем короче диапазон сигнала, и его способность преодолевать препятствия.

Надеемся, что в этом году нас ждет немало новинок с данным решением. Будет держать вас в курсе.

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Источник : news.mydrivers.com